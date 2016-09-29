Куарежма: «Ничья – несправедливый результат»

Хавбек «Бешикташа» Рикарду Куарежма недоволен тем, что его команда не смогла победить в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:1).

«Лично мне кажется, матч с «Динамо» завершился с несправедливым по отношению к нашей команде счетом. Нам удалось контролировать игру в течение 90 минут, сумели открыть счeт и поначалу полностью лишили соперника каких-либо перспектив в атаке. После первого тайма мы были по-прежнему уверены в себе, но позволили себе снизить темп и поплатились за это. Ничья – несправедливый результат», — сказал португалец в интервью порталу «Динамо» Киев от Шурика».

Напомним, что именно Куарежма записал на свой счет единственный мяч «Бешикташа» в этой встрече.