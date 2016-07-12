Куарежма: «Роналду – единственный футболист, которого я уважаю»

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма прокомментировал выступление лидера команды Криштиану Роналду на Евро-2016.

«Для меня большая честь играть рядом с ним. Все португальцы должны гордиться, что у них есть Роналду. На самом деле, он отличный парень. Он потрясающий капитан и заслуживает своих достижений. Он всегда придает команде уверенность.

Даже травма в финале не остановила Роналду, он все время поддерживал команду. Это единственный футболист, которого я уважаю», – заявил Куарежма.