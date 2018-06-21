Роналду – о бородке: «Она принесла удачу, оставлю ее до конца ЧМ»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что бородка приносит ему удачу на чемпионате мира-2018.

«Это была наша с Куарежмой шутка. Еще перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. Позже я решил, что оставлю такую козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании.

В итоге я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю», – рассказал Роналду.

После двух туров португалец имеет на своем счету четыре забитых мяча. На данный момент он лучший бомбардир турнира.