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    Роналду – о бородке: «Она принесла удачу, оставлю ее до конца ЧМ»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что бородка приносит ему удачу на чемпионате мира-2018.

    «Это была наша с Куарежмой шутка. Еще перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. Позже я решил, что оставлю такую козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании.

    В итоге я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю», – рассказал Роналду.

    После двух туров португалец имеет на своем счету четыре забитых мяча. На данный момент он лучший бомбардир турнира.

    Источник: A Bola

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    21.06.2018 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 21 июня 2018, 11:47

      "оставлю ее до конца ЧМ", т.е. до 1/8)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 21 июня 2018, 10:57

      Помогла бородка- а нам усы.

      2
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      Рейтинг: +23

      rus333 21 июня 2018, 10:23

      да и не купайся вообще...

      0
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    • ...
      Рейтинг: -91

      kaop83 21 июня 2018, 09:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

      -6
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 21 июня 2018, 09:18

      Усы надо отрастить )))

      1
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