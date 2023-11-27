Куарежма назвал главное сожаление в карьере: «У меня от него ком в горле»

Просто молодец, покатил бочку на главного тренера Барселоны Райкарда, а теперь ноет: "Как же так получилось что меня, такого пушистого и талантливого, из Барсы без славы и почестей выпнули???"
Бывший игрок «Порту» и «Барселоны» Рикарду Куарежма рассказал о главном сожалении в футбольной карьере.
«Играть за «Барсу» было моей мечтой. У меня до сих пор ком в горле из-за того, что я не смог добиться успеха в этом клубе. Это одно из моих самых больших сожалений.
Уверен, что мог бы получить «Золотой мяч», если бы добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», – сказал Куарежма.
- Португалец провел за «Барсу» 22 матча, в которых забил 1 гол.
- В «Порту» Куарежма забил 24 гола в 114 матчах.