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    • Куарежма назвал главное сожаление в карьере: «У меня от него ком в горле»

    Куарежма назвал главное сожаление в карьере: «У меня от него ком в горле»

    Бывший игрок «Порту» и «Барселоны» Рикарду Куарежма рассказал о главном сожалении в футбольной карьере.

    «Играть за «Барсу» было моей мечтой. У меня до сих пор ком в горле из-за того, что я не смог добиться успеха в этом клубе. Это одно из моих самых больших сожалений.

    Уверен, что мог бы получить «Золотой мяч», если бы добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», – сказал Куарежма.

    • Португалец провел за «Барсу» 22 матча, в которых забил 1 гол.
    • В «Порту» Куарежма забил 24 гола в 114 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 19:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2185

      Таврида 1 час назад

      Просто молодец, покатил бочку на главного тренера Барселоны Райкарда, а теперь ноет: "Как же так получилось что меня, такого пушистого и талантливого, из Барсы без славы и почестей выпнули???"

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      Рейтинг: +6619

      AtticusFinch 2 часа назад

      Не раскрылся((

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