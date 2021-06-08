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«Крылья Советов» хотят подписать Куарежму

8 июня 2021, 23:22
9

Полузащитник «Витории Гимараеш» Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов», сообщает «Комсомольская правда».

В самарском клубе рассматривают вариант с приобретением 37-летнего португальца. За приглашение Куарежмы выступает его близкий друг, полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш.

Напомним, Куарежма поддержал «Крылья» перед финалом Кубка России с «Локомотивом» (1:3), записав видеообращение со словами поддержки.

  • Куарежма забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 28 матчах минувшего сезона португальской Примейры
  • Он известен по выступлениям за «Барселону», «Порту» и «Интер».
  • Куарежма провел 80 матчей за сборную Португалии, забил 10 голов.

Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Крылья Советов Витория Гимараеш Куарежма Рикарду
Комментарии (9)
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derrik2000
1623185105
А что? Хорошая пропаганда клуба "Крылья Советов", не находите? На одних фотосессиях с болельщиками Самарской области и других областей клуб столько бабла поднимет, что - О-О-О-О! ))
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Victor.Vings
1623211356
Даёшь Фигу и Рауля! На них ещё больше народа придет посмотреть.
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Oldtrafford83
1623216399
Уже как то подписывали Катанью помню,с этим будет так же))
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portero
1623216749
Начинается освоение бабла...
Ответить
серега кашин
1623217203
в самаре что халявные деньги некуда девать что-ли
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zigbert
1623237660
Сами чуть не снялись из за финансовых проблем. Возьмите лучше Жиркова.
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