«Крылья Советов» хотят подписать Куарежму

Полузащитник «Витории Гимараеш» Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов», сообщает «Комсомольская правда».
В самарском клубе рассматривают вариант с приобретением 37-летнего португальца. За приглашение Куарежмы выступает его близкий друг, полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш.
Напомним, Куарежма поддержал «Крылья» перед финалом Кубка России с «Локомотивом» (1:3), записав видеообращение со словами поддержки.
- Куарежма забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 28 матчах минувшего сезона португальской Примейры
- Он известен по выступлениям за «Барселону», «Порту» и «Интер».
- Куарежма провел 80 матчей за сборную Португалии, забил 10 голов.
Источник: «КП»