«Крылья Советов» хотят подписать Куарежму

Полузащитник «Витории Гимараеш» Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов», сообщает «Комсомольская правда».

В самарском клубе рассматривают вариант с приобретением 37-летнего португальца. За приглашение Куарежмы выступает его близкий друг, полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш.

Напомним, Куарежма поддержал «Крылья» перед финалом Кубка России с «Локомотивом» (1:3), записав видеообращение со словами поддержки.