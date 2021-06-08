Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    «Крылья Советов» хотят подписать Куарежму

    Полузащитник «Витории Гимараеш» Рикарду Куарежма может перейти в «Крылья Советов», сообщает «Комсомольская правда».

    В самарском клубе рассматривают вариант с приобретением 37-летнего португальца. За приглашение Куарежмы выступает его близкий друг, полузащитник «Крыльев» Рикарду Алвеш.

    Напомним, Куарежма поддержал «Крылья» перед финалом Кубка России с «Локомотивом» (1:3), записав видеообращение со словами поддержки.

    • Куарежма забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 28 матчах минувшего сезона португальской Примейры
    • Он известен по выступлениям за «Барселону», «Порту» и «Интер».
    • Куарежма провел 80 матчей за сборную Португалии, забил 10 голов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «КП»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2021 23:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +156

      tarasofka 1 час назад

      куарежма лауреат премии золотой унитаз. лучше в спартак его с таким трофеем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15006

      derrik2000 1 час назад

      А что?
      Хорошая пропаганда клуба "Крылья Советов", не находите?
      На одних фотосессиях с болельщиками Самарской области и других областей клуб столько бабла поднимет, что - О-О-О-О! ))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86160
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66040
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru