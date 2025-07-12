Еще один победитель Евро-2016 согласился сыграть в Медиалиге

Не только Нани собирается перебраться в Россию для участия в Медийной футбольной лиге.

Еще одним звездным новичком МФЛ может стать португалец Рикарду Куарежма.

41-летний футболист, выигрывавший Евро-2016, ведет переговоры с «СиндЕкатом». Он уже дал предварительное согласие на трансфер.

«С Куарежмой уже проведена неформальная часть переговоров. На встрече представители «СиндЕката» предложили ему выступать за них за внушительную сумму. Он дал предварительное согласие и попросил организовать переезд семьи.

В ближайшее время состоится ещe одна встреча, на которой с португальцем ещe раз всe обсудят и обговорят.

Он так же, как и Нани, заявил о том, что ему понравился формат МФЛ и реально готов рубиться в необычный ногомяч.

Боссы уральской команды рассматривают его в качестве реального усиления основы и уже потом как медийный актив», – сообщил источник.