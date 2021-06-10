Победитель Евро-2016 Куарежма может приехать на сбор «Крыльев Советов»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко не исключил, что с командой будет тренироваться португальский полузащитник Рикарду Куарежма.
«Переход Рикарду Куарежмы в «Крылья»? Это все идeт от Рикарду Алвеша. Он один португалец в команде, ему, наверное, скучно.
Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в «Крылья» маловероятен», – сказал Корниленко.
- Куарежма – чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
- Футболисту сейчас 37 лет.
- У него действующий контракт до июня 2022 года с «Виторией Гимараеш».
Источник: «Чемпионат»