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    Победитель Евро-2016 Куарежма может приехать на сбор «Крыльев Советов»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко не исключил, что с командой будет тренироваться португальский полузащитник Рикарду Куарежма.

    «Переход Рикарду Куарежмы в «Крылья»? Это все идeт от Рикарду Алвеша. Он один португалец в команде, ему, наверное, скучно.

    Он может приехать к нам в Сербию и потренироваться с нами. Но его переход в «Крылья» маловероятен», – сказал Корниленко.

    • Куарежма – чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
    • Футболисту сейчас 37 лет.
    • У него действующий контракт до июня 2022 года с «Виторией Гимараеш».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +533

      Roma56 1 минуту назад

      Игрок конечно классный, но в 37 лет - только если ради хайпа

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      Рейтинг: +432

      99-й 6 минут назад

      Опыт появления звездных пенсионеров довольно таки смешанный вспоминая Колера и Глеба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      kosmonaft 22 минуты назад

      что у нас за привычка если вышел в вышку нужно спустить бабки либо на пенсионеров иностранных либо на игроков которые уже лет пять вылетают с другими командами играйте своим составом и всё получиться

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      Рейтинг: +20549

      bset > kosmonaft 7 минут назад

      Что за привычка писать комментарии, не прочитав новость? "Но его переход в «Крылья» маловероятен" - цитата из новости. Кто-то вбросил новость, а все уже руководство в растратах обвиняют.

      1
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      Рейтинг: +19613

      slavutiq70 34 минуты назад

      Ну не серьёзно в новом сезоне ему уже 38 лет будет,,,Крылашкам лучше сохранить свой состав да поискать молодых перспективных своих,,,,38 лет для полевого это уже перебор какая бы у нас лига не была,,

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