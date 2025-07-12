В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани

Медийный клуб «СиндЕкат» готовится к трансферам Рикарду Куарежмы и Нани.
Ситуацию прокомментировал глава Медиалиги Николай Осипов.
«Не верить президенту «СиндЕката» не могу... Поэтому верится очень в такой вариант развития событий.
Что означает возможное появление Нани и Куарежмы для лиги? Еще большую мировую известность и признание», – сказал Осипов.
- 41-летний Куарежма, выигрывавший Евро-2016, ведет переговоры с «СиндЕкатом». Он уже дал предварительное согласие на трансфер.
Источник: «Спорт-Экспресс»