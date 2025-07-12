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  • В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани

В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани

Сегодня, 17:44
1

Медийный клуб «СиндЕкат» готовится к трансферам Рикарду Куарежмы и Нани.

Ситуацию прокомментировал глава Медиалиги Николай Осипов.

«Не верить президенту «СиндЕката» не могу... Поэтому верится очень в такой вариант развития событий.

Что означает возможное появление Нани и Куарежмы для лиги? Еще большую мировую известность и признание», – сказал Осипов.

  • 41-летний Куарежма, выигрывавший Евро-2016, ведет переговоры с «СиндЕкатом». Он уже дал предварительное согласие на трансфер.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Португалия. Примейра Медиафутбол Куарежма Рикарду Нани
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Комментарии (1)
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рылы
1752332933
тот самый куарежма, который получил золотой унитаз? да и кокорину после спартага, вроде бы, его вручали))
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