В Медиалиге прокомментировали готовящиеся трансферы Куарежмы и Нани

Медийный клуб «СиндЕкат» готовится к трансферам Рикарду Куарежмы и Нани.

Ситуацию прокомментировал глава Медиалиги Николай Осипов.

«Не верить президенту «СиндЕката» не могу... Поэтому верится очень в такой вариант развития событий.

Что означает возможное появление Нани и Куарежмы для лиги? Еще большую мировую известность и признание», – сказал Осипов.