Куарежма: «В этом году «Бешикташ» лучше понимает, как устроена Лига чемпионов»

Нападающий «Бешикташа» Рикарду Куарежма назвал отличия для своей команды текущего розыгрыша Лиги чемпионов с прошлогодним, когда турки не смогли пробиться в плей-офф турнира, оставшись по итогам группового этапа лишь на третьей строчке.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Порту» состоится во вторник, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени.

– Как оцените выступление «Бешикташа» в этом сезоне?

– Мы хорошо себя проявили, но еще ничего не решено. Следующий матч против «Порту» может принести нам путевку в плей-офф. Это и есть наша цель. Мы должны продолжать работать, и я верю, что нам это удастся.

– В чем отличие от прошлого розыгрыша, когда «Бешикташ» остался в группе только третьим?

– В прошлом году нам не хватало опыта в Лиге чемпионов. В этом розыгрыше мы лучше понимаем, как устроен этот турнир. Мы возглавляем группу, где собраны очень сильные клубы. Мы достигли этого, потому что действуем как одна команда. Мы защищаемся и атакуем вместе. Это единственный путь к нашей цели.

– Рикарду, болельщики вас очень тепло встречали во время матча на «Драгау». Как вам будет играть против «Порту» в Стамбуле?

– В этом матче мне нужно будет проявить профессионализм. Нельзя, чтобы любовь, которую я испытываю, смутила меня. «Порту» и «Бешикташ» останутся со мной до гроба, но я профессионал. Знаю, что «Порту» хочет победить, но и я хочу того же. И отдам все силы ради победы своей команды. Однако это не означает, что утрачу признательность и уважение по отношению у «Порту».

Покуда играю за этот клуб, буду выкладываться без остатка. Болельщики всегда хорошо ко мне относились и верили в меня. Я чувствую их любовь, симпатию, уважение и признательность. И на поле отдаю всего себя, чтобы они были счастливы. Они этого заслуживают.

– Рикарду, вы поиграли за ряд топ-клубов, в вашей карьере были и взлеты, и падения. Что вы чувствуете, когда оглядываетесь назад?

– Счастье. Чувствую себя счастливым, потому что имел возможность играть за топ-клубы бок о бок с великими футболистами – настоящими суперзвездами. Продолжу делать свою работу. Когда я все-таки приму решение завершить карьеру, то сделаю это с высоко поднятой головой.

Я всегда целиком отдавался футболу, потому что обязан футболу всем, что имею в своей жизни. Я на самом деле очень люблю то, чем занимаюсь. Хотя мир футбола непрост, в нем всегда находятся люди, которые хотят тебе помешать. Есть и другие – они говорят, что разбираются в футболе, идут на телевидение, критикуют игроков, что-то выдумывают и высасывают из пальца, а нам, профессионалам, приходится с этим жить.