Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Куарежма: «В этом году «Бешикташ» лучше понимает, как устроена Лига чемпионов»

Куарежма: «В этом году «Бешикташ» лучше понимает, как устроена Лига чемпионов»

21 ноября 2017, 06:10

Нападающий «Бешикташа» Рикарду Куарежма назвал отличия для своей команды текущего розыгрыша Лиги чемпионов с прошлогодним, когда турки не смогли пробиться в плей-офф турнира, оставшись по итогам группового этапа лишь на третьей строчке.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Порту» состоится во вторник, 21 ноября, в 20:00 по московскому времени.

– Как оцените выступление «Бешикташа» в этом сезоне?

– Мы хорошо себя проявили, но еще ничего не решено. Следующий матч против «Порту» может принести нам путевку в плей-офф. Это и есть наша цель. Мы должны продолжать работать, и я верю, что нам это удастся.

– В чем отличие от прошлого розыгрыша, когда «Бешикташ» остался в группе только третьим?

– В прошлом году нам не хватало опыта в Лиге чемпионов. В этом розыгрыше мы лучше понимаем, как устроен этот турнир. Мы возглавляем группу, где собраны очень сильные клубы. Мы достигли этого, потому что действуем как одна команда. Мы защищаемся и атакуем вместе. Это единственный путь к нашей цели.

– Рикарду, болельщики вас очень тепло встречали во время матча на «Драгау». Как вам будет играть против «Порту» в Стамбуле?

– В этом матче мне нужно будет проявить профессионализм. Нельзя, чтобы любовь, которую я испытываю, смутила меня. «Порту» и «Бешикташ» останутся со мной до гроба, но я профессионал. Знаю, что «Порту» хочет победить, но и я хочу того же. И отдам все силы ради победы своей команды. Однако это не означает, что утрачу признательность и уважение по отношению у «Порту».

Покуда играю за этот клуб, буду выкладываться без остатка. Болельщики всегда хорошо ко мне относились и верили в меня. Я чувствую их любовь, симпатию, уважение и признательность. И на поле отдаю всего себя, чтобы они были счастливы. Они этого заслуживают.

– Рикарду, вы поиграли за ряд топ-клубов, в вашей карьере были и взлеты, и падения. Что вы чувствуете, когда оглядываетесь назад?

– Счастье. Чувствую себя счастливым, потому что имел возможность играть за топ-клубы бок о бок с великими футболистами – настоящими суперзвездами. Продолжу делать свою работу. Когда я все-таки приму решение завершить карьеру, то сделаю это с высоко поднятой головой.

Я всегда целиком отдавался футболу, потому что обязан футболу всем, что имею в своей жизни. Я на самом деле очень люблю то, чем занимаюсь. Хотя мир футбола непрост, в нем всегда находятся люди, которые хотят тебе помешать. Есть и другие – они говорят, что разбираются в футболе, идут на телевидение, критикуют игроков, что-то выдумывают и высасывают из пальца, а нам, профессионалам, приходится с этим жить.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Бешикташ Порту Куарежма Рикарду
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+