Пепе: «В России Португалия будет в состоянии повторить то, что сделала во Франции»

Португальский защитник «Бешикташа» Пепе рассчитывает на победу в предстоящем чемпионате мира-2018 в составе сборной Португалии. Он пообещал, что команда постарается повторить успех Евро-2016 во Франции.

– Какое место в вашей жизни занимает мадридский «Реал», за который вы выступали многие годы?

– 10 лет я провел в Мадриде. Многие об этом только мечтают. Я отдавал всего себя, выступая за «Реал». Я люблю «Реал». Я не перестаю за него болеть. В «Реале» выступают лучшие игроки. И я желаю своему бывшему клубу удачи во всех матчах, кроме тех, в которых мне доведется играть против него. Я профессионал и не люблю проигрывать.

– За свою карьеру вы выиграли в общей сложности 21 трофей. Вы выиграли все, кроме кубка мира. Какая задача стоит перед сборной Португалии на чемпионате мира-2018 в России?

– Мы очень хорошо знаем свои сильные и слабые стороны. Да, на сегодняшний день есть немало сборных, которые не слабее нас. И мы их уважаем. На Евро-2016 во Франции мы играли под девизом «Не я, а мы!» и взяли титул. В России у нас будет много конкурентов, но мы в состоянии повторить то, что сделали во Франции.

– Роналду как-то сказал: «Пепе прирожденный лидер». Вы с ним согласны?

– Я всегда несу ответственность за то, что делаю на поле. И я всегда верил в свои способности. Игра в футбол – это тяжелый труд, требующий максимально серьезного отношения к своему делу.

– Вы можете сравнить Роналду и Куарежму?

– С Роналду я играл в одной команде много лет. Он великий игрок и настоящий трудяга. А Куарежма феномен. На протяжении 3 лет я играл вместе с ним в «Порту». А сейчас мы вместе играем за «Бешикташ». Собственно, благодаря Куарежме сегодня я здесь.