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    • Пепе: «В России Португалия будет в состоянии повторить то, что сделала во Франции»

    Пепе: «В России Португалия будет в состоянии повторить то, что сделала во Франции»

    Португальский защитник «Бешикташа» Пепе рассчитывает на победу в предстоящем чемпионате мира-2018 в составе сборной Португалии. Он пообещал, что команда постарается повторить успех Евро-2016 во Франции.

    – Какое место в вашей жизни занимает мадридский «Реал», за который вы выступали многие годы?

    – 10 лет я провел в Мадриде. Многие об этом только мечтают. Я отдавал всего себя, выступая за «Реал». Я люблю «Реал». Я не перестаю за него болеть. В «Реале» выступают лучшие игроки. И я желаю своему бывшему клубу удачи во всех матчах, кроме тех, в которых мне доведется играть против него. Я профессионал и не люблю проигрывать.

    – За свою карьеру вы выиграли в общей сложности 21 трофей. Вы выиграли все, кроме кубка мира. Какая задача стоит перед сборной Португалии на чемпионате мира-2018 в России?

    – Мы очень хорошо знаем свои сильные и слабые стороны. Да, на сегодняшний день есть немало сборных, которые не слабее нас. И мы их уважаем. На Евро-2016 во Франции мы играли под девизом «Не я, а мы!» и взяли титул. В России у нас будет много конкурентов, но мы в состоянии повторить то, что сделали во Франции.

    – Роналду как-то сказал: «Пепе прирожденный лидер». Вы с ним согласны?

    – Я всегда несу ответственность за то, что делаю на поле. И я всегда верил в свои способности. Игра в футбол – это тяжелый труд, требующий максимально серьезного отношения к своему делу.

    – Вы можете сравнить Роналду и Куарежму?

    – С Роналду я играл в одной команде много лет. Он великий игрок и настоящий трудяга. А Куарежма феномен. На протяжении 3 лет я играл вместе с ним в «Порту». А сейчас мы вместе играем за «Бешикташ». Собственно, благодаря Куарежме сегодня я здесь.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 10:04
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    Комментарии (3)
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    zatonn
    1513930543
    "В России у нас будет много конкурентов, но мы в состоянии повторить то, что сделали во Франции" Особенно если ты, Пепе, также подведёшь команду, как сделал это в Бразилии))))
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    Титус
    1514212603
    Обыграть только европейские команды?))
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    ologreds
    1694991688
    numo529945
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