Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пепе – лучший защитник чемпионата Турции прошлого сезона, Гомис – лучший нападающий

    Футболист «Бешикташа» Пепе стал лучшим защитником прошлого сезона чемпионата Турции.

    «Для меня большая честь стать лучшим защитником турецкой лиги в сезоне-2017/18. Спасибо всем за поддержку», – написал 35-летний игрок в твиттере.

    По итогам сезона лучшим вратарем был признан Фернандо Муслера («Галатасарай»), а лучшим нападающим и игроком сезона – его одноклубник Бафетимби Гомис. Форвард «Бешикташа» Рикарду Куарежма стал обладателем приза за лучший гол сезона.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2018 07:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11