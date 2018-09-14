Пепе – лучший защитник чемпионата Турции прошлого сезона, Гомис – лучший нападающий

Футболист «Бешикташа» Пепе стал лучшим защитником прошлого сезона чемпионата Турции.

«Для меня большая честь стать лучшим защитником турецкой лиги в сезоне-2017/18. Спасибо всем за поддержку», – написал 35-летний игрок в твиттере.

По итогам сезона лучшим вратарем был признан Фернандо Муслера («Галатасарай»), а лучшим нападающим и игроком сезона – его одноклубник Бафетимби Гомис. Форвард «Бешикташа» Рикарду Куарежма стал обладателем приза за лучший гол сезона.