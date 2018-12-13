Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Турция. Суперлига 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига чемпионов 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Лига Европы 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Португалия. Примейра 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Лига Европы 2013/2014 Португалия. Высшая лига 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок Португалии 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008