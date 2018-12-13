Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рикарду Куарежма
Статистика
Рикарду Куарежма - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1983 (42)
#7 | Нападающий
175 см | 70 кг
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Товарищеские матчи. Сборные 2018
Турция. Суперлига 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций 2017
Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Лига Европы 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Турция. Суперлига 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Португалия. Примейра 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Лига Европы 2013/2014
Португалия. Высшая лига 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Англия. Кубок 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Кубок Португалии 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бешикташ
5
1
3
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бешикташ
0 : 1
13.12.2018
Мальме
1' - 65'
65'
Лига Европы, 4 тур
Генк
1 : 1
08.11.2018
Бешикташ
1' - 90'
16'
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 4
25.10.2018
Генк
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Мальме
2 : 0
04.10.2018
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Бешикташ
3 : 1
20.09.2018
Сарпсборг 08
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Бешикташ
3 : 0
30.08.2018
Партизан
1' - 90'
37, 69'
Лига Европы, 4 раунд
Партизан
1 : 1
23.08.2018
Бешикташ
1' - 90'
15'
Лига Европы, 3 раунд
ЛАСК
2 : 1
16.08.2018
Бешикташ
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Бешикташ
1 : 0
09.08.2018
ЛАСК
Был в запасе
Главные новости
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
5
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
12
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
6
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
15
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+