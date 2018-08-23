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Лига Европы 2026/2027
Партизан - Бешикташ
Партизан - Бешикташ: обзор матча 23 августа 2018
Партизан
23.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Бешикташ
15'
Т. Арслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Бешикташ
90'
+2
Желтая карточка
К. Ларин
65'
Желтая карточка
Т. Арслан
59'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Н. Косович
38'
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арслан
Пас отдал
Р. Куарежма
Начало матча
Статистика матча Партизан - Бешикташ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
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Информация о матче
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