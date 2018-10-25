Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Генк
Бешикташ - Генк: обзор матча 25 октября 2018
Бешикташ
25.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
2 : 4
Завершен
Генк
74'
В. Лав
86'
В. Лав
23'
М. Саматта
70'
М. Саматта
81'
Д. Ндонгала
83'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Генк
Желтая карточка
О. Озякуп
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
В. Лав
86'
83'
ГОЛ! 1:4!
А. Посуэло
81'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ндонгала
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
Пас отдал
Г. Генюл
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Меле
61'
Желтая карточка
Й. Уронен
Желтая карточка
Г. Генюл
55'
Желтая карточка
Э. Роко
47'
45'
+4
Желтая карточка
С. Деваст
Желтая карточка
Д. Ленс
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Лукуми
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Пас отдал
Й. Меле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
3-1-4-2
1
Кариус
88
Эркин
21
Вида
77
Генюл
17
Медель
20
Уйсал
17
Ленс
15
Озякуп
30
Арслан
9
Ларин
7
Куарежма
4-4-2
20
Вукович
21
Уронен
26
Лукуми
21
Меле
6
Деваст
17
Малиновский
8
Посуэло
28
Пайнтсил
8
Хейнен
25
Саматта
77
Ндонгала
Остались в запасе
Бешикташ
Генк
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
15
Ибрахима Сек
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Бешикташ - Генк
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Новости команд
Все
Бешикташ
Генк
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
Вчера, 13:00
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
20
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
Вчера, 13:00
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
20
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+