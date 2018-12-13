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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Мальме
Бешикташ - Мальме: обзор матча 13 декабря 2018
Бешикташ
13.12.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 6 тур
0 : 1
Завершен
Мальме
51'
М. Антонссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Мальме
Красная карточка
Р. Куарежма
65'
Желтая карточка
Н. Уйсал
61'
51'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонссон
Пас отдал
М. Розенберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Мальме
1
Вальтер Виитала
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
2-1-3-1-3
1
Кариус
21
Вида
3
Адриано
17
Медель
24
Токез
20
Уйсал
15
Озякуп
22
Льяич
7
Куарежма
19
Вагнер Лав
9
Пектемек
4-4-2
27
Далин
4
Нильсен
20
Бенгтссон
4
Сафари
32
Виндхейм
5
Рикс
6
Левицки
19
Бачиру
9
Траустасон
23
Антонссон
9
Розенберг
Остались в запасе
Бешикташ
Мальме
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Вальтер Виитала
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Анес Мравац
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Остались в запасе
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Вальтер Виитала
ВР
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Анес Мравац
Статистика матча Бешикташ - Мальме
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Информация о матче
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