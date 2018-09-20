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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - Сарпсборг 08
Бешикташ - Сарпсборг 08: обзор матча 20 сентября 2018
Бешикташ
20.09.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа I, 1 тур
3 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
51'
Р. Бабел
69'
Э. Роко
82'
Д. Ленс
90+4'
К. Закариассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Сарпсборг 08
Желтая карточка
Э. Роко
90'
+4
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
К. Закариассен
ГОЛ! 3:0!
Д. Ленс
Пас отдал
О. Озякуп
82'
ГОЛ! 2:0!
Э. Роко
Пас отдал
А. Льяич
69'
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
К. Ларин
51'
37'
Желтая карточка
А. Аскар
Желтая карточка
Г. Медель
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Сарпсборг 08
78
Александр Васютин
ВР
77
Амин Аскар
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
16
Йоахим Томассен
ЦЗ
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
7
Оле-Йорген Халворсен
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
18
Миккель Аггер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Кариус
88
Эркин
3
Пепе
3
Роко
77
Генюл
17
Медель
17
Ленс
15
Озякуп
30
Торе
22
Льяич
9
Ларин
4-5-1
78
Васютин
3
Хорн
5
Тамм
16
Томассен
77
Аскар
5
Нильсен
10
Мухаммед
14
Хайнц
7
Халворсен
16
Закариассен
9
Мортенсен
Остались в запасе
Бешикташ
Сарпсборг 08
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
18
Миккель Аггер
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Остались в запасе
18
Миккель Аггер
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Бешикташ - Сарпсборг 08
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Информация о матче
Стадион:
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