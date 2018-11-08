Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Бешикташ
Генк - Бешикташ: обзор матча 08 ноября 2018
Генк
08.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа I, 4 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
87'
С. Берге
16'
Р. Куарежма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Бешикташ
ГОЛ! 1:1!
С. Берге
Пас отдал
Б. Хейнен
87'
80'
Желтая карточка
Пепе
Желтая карточка
М. Саматта
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Куарежма
15'
Желтая карточка
Н. Уйсал
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
17
Иван Фиолич
ЦФ
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
6
Деваст
21
Уронен
4
Айду
21
Меле
8
Посуэло
8
Хейнен
17
Малиновский
28
Пайнтсил
25
Саматта
77
Ндонгала
3-1-4-2
29
Зенгин
3
Пепе
21
Вида
88
Эркин
17
Медель
24
Токез
15
Озякуп
20
Уйсал
17
Ленс
8
Бабел
7
Куарежма
Остались в запасе
Генк
Бешикташ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
1
Лорис Кариус
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
16
Сандер Берге
ЦП
15
Ибрахима Сек
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Генк - Бешикташ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
Новости команд
Все
Генк
Бешикташ
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
Вчера, 13:00
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
Вчера, 13:00
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+