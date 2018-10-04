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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мальме - Бешикташ
Мальме - Бешикташ: обзор матча 04 октября 2018
Мальме
04.10.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа I, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
53'
Д. Эркин (АГ)
76'
М. Розенберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальме - Бешикташ
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Розенберг
76'
75'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
Р. Бенгтссон
69'
66'
Желтая карточка
Г. Медель
58'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Эркин
53'
Желтая карточка
Ф. Бачиру
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальме
27
Йохан Далин
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
4
Беранг Сафари
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
6
Оскар Левицки
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
5
Серен Рикс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
22
Адем Льяич
АП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Мальме
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Бешикташ
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-5-1
27
Далин
4
Нильсен
20
Бенгтссон
32
Виндхейм
4
Сафари
6
Левицки
10
Кристиансен
19
Бачиру
5
Рикс
9
Траустасон
9
Розенберг
4-1-3-1-1
1
Кариус
77
Генюл
3
Пепе
21
Вида
88
Эркин
17
Медель
17
Ленс
30
Торе
20
Уйсал
22
Льяич
19
Вагнер Лав
Остались в запасе
Мальме
Бешикташ
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
1
Вальтер Виитала
ВР
16
Франц Брорссон
ЦЗ
64
Эрик Ларссон
ЦЗ
14
Эгзон Бинаку
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
18
Ромен Гэлл
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Остались в запасе
3
Энцо Роко
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Анес Мравац
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Мальме - Бешикташ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Мальме
- : -
29.11.2026
Броммапойкарна
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Мьеллбю
1 : 1
21.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гетеборг
0 : 0
08.11.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Мальме
1 : 2
01.11.2026
Хаммарбю
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Хальмстад
0 : 3
28.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
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