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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бешикташ - ЛАСК
Бешикташ - ЛАСК: обзор матча 09 августа 2018
Бешикташ
09.08.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
ЛАСК
6'
Р. Бабел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - ЛАСК
ГОЛ! 1:0!
Р. Бабел
Пас отдал
О. Озякуп
6'
Начало матча
Статистика матча Бешикташ - ЛАСК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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