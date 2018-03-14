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    Куарежма: «Поздравляю «Бешикташ», который добрался до этой стадии ЛЧ»

    Форвард «Бешикташа» Рикарду Куарежма пообещал показать хороший футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» на своем поле, но отметил, что сама игра обещает быть тяжелой.

    «Хочу поздравить свою команду с тем, что она добралась до этой стадии Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами.

    Мы постараемся насладиться игрой столь высокого статуса, но она, конечно, будет очень трудной», – заявил Куарежма.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 06:42
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