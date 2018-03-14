Куарежма: «Поздравляю «Бешикташ», который добрался до этой стадии ЛЧ»

Форвард «Бешикташа» Рикарду Куарежма пообещал показать хороший футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» на своем поле, но отметил, что сама игра обещает быть тяжелой.

«Хочу поздравить свою команду с тем, что она добралась до этой стадии Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с превосходной командой с отличными футболистами.

Мы постараемся насладиться игрой столь высокого статуса, но она, конечно, будет очень трудной», – заявил Куарежма.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бешикташ» – «Бавария» состоится в среду, 14 марта, в 20:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:5.