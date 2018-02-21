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Бавария - Бешикташ

20.02.2018, Вторник, 22:45 мск Мюнхен, стадион Альянц Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Лига чемпионов, 1/8 финала , первый матч Бавария - Бешикташ
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 6 5 0 1 25:4 +21 15
2. Бавария 6 5 0 1 13:6 +7 15
3. Селтик 6 1 0 5 5:18 -13 3
4. Андерлехт 6 1 0 5 2:17 -15 3
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    Рейтинг: +221

    Андрей 26 rus 21 февраля 2018, 00:41

    судья сделал игру браво

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский 21 февраля 2018, 00:28

    Все на ответку можно даже не приезжать.. По сумме пройдут))

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 20 февраля 2018, 23:58

    немецкая машина поперла... молодцы!!!

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 20 февраля 2018, 23:47

    Дас ист Томас! 1 : 0.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 20 февраля 2018, 22:46

    Будет очень интересная игра. Бавария явный фаворит матча, но турки не будут отсиживаться в обороне, это однозначно. Удачи и победы обеим командам!!!

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