Бавария - Бешикташ

судья сделал игру браво
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|ПСЖ
|6
|5
|0
|1
|25:4
|+21
|15
|2.
|Бавария
|6
|5
|0
|1
|13:6
|+7
|15
|3.
|Селтик
|6
|1
|0
|5
|5:18
|-13
|3
|4.
|Андерлехт
|6
|1
|0
|5
|2:17
|-15
|3
судья сделал игру браво
Все на ответку можно даже не приезжать.. По сумме пройдут))
немецкая машина поперла... молодцы!!!
Дас ист Томас! 1 : 0.
Будет очень интересная игра. Бавария явный фаворит матча, но турки не будут отсиживаться в обороне, это однозначно. Удачи и победы обеим командам!!!