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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Бавария
Бешикташ - Бавария: обзор матча 14 марта 2018
Бешикташ
14.03.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Бавария
59'
В. Лав
18'
Т. Алькантара
46'
Г. Генюл (АГ)
84'
С. Вагнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Бавария
84'
ГОЛ! 1:3!
С. Вагнер
Пас отдал
Д. Алаба
Желтая карточка
О. Озякуп
71'
Желтая карточка
А. Хатчинсон
64'
63'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 1:2!
В. Лав
Пас отдал
Г. Генюл
59'
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Г. Генюл
42'
Желтая карточка
Д. Боатенг
37'
Желтая карточка
М. Хуммельс
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Алькантара
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бешикташ
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
2-1-4-2
29
Зенгин
88
Эркин
77
Генюл
17
Медель
20
Уйсал
17
Ленс
30
Арслан
15
Озякуп
7
Куарежма
19
Вагнер Лав
4-1-3-2
26
Ульрайх
13
Рафинья
15
Хуммельс
5
Алаба
17
Боатенг
88
Мартинес
7
Рибери
6
Алькантара
23
Видаль
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Бешикташ
Бавария
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
3
Адриано
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
8
Райан Бабел
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бешикташ - Бавария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Иненю
Где смотреть матч:
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Бешикташ
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