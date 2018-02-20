Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Бешикташ
Бавария - Бешикташ: обзор матча 20 февраля 2018
Бавария
20.02.2018, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
5 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Бешикташ
43'
Т. Мюллер
53'
К. Коман
66'
Т. Мюллер
79'
Р. Левандовски
88'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Бешикташ
ГОЛ! 5:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
88'
ГОЛ! 4:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
М. Хуммельс
79'
ГОЛ! 3:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Киммих
66'
62'
Желтая карточка
Пепе
ГОЛ! 2:0!
К. Коман
Пас отдал
Р. Левандовски
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Алаба
43'
Желтая карточка
Р. Левандовски
38'
33'
Желтая карточка
Р. Куарежма
16'
Красная карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Бешикташ
31
Фабри
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
94
Талиска
АП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Бавария
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Бешикташ
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
15
Хуммельс
5
Алаба
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
21
Коман
23
Родригес
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-1-1-3
31
Фабри
21
Вида
3
Адриано
3
Пепе
88
Эркин
17
Медель
13
Хатчинсон
94
Талиска
8
Бабел
19
Вагнер Лав
7
Куарежма
Остались в запасе
Бавария
Бешикташ
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Арьен Роббен
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
29
Толга Зенгин
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Бавария - Бешикташ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
Новости команд
Все
Бавария
Бешикташ
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
Вчера, 16:58
17
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига. «Бавария» не смогла обыграть «Кельн» (1:1), потеряв Кейна и Олисе
00:24
Обладатель «Золотого мяча» Кейн получил травму
Вчера, 23:36
«Бавария» – «Кeльн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
Вчера, 21:20
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
19 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
Вчера, 16:58
17
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
«Бешикташ» – «Генчлербирлиги»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Бешикташа» и «Генчлербирлиги» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+