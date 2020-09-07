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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Куарежма стал игроком «Витории Гимараеш». Клуб представил его в образе короля

    «Витория Гимараеш» объявила о переходе полузащитника Рикарду Куарежмы.

    36-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.

    Стороны заключили контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

    «Витория Гимараеш» представила своего новичка в образе короля.

    Куарежма взял себе десятый игровой номер.

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    Источник: Официальный сайт «Витории Гимараеш»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

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