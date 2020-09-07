Куарежма стал игроком «Витории Гимараеш». Клуб представил его в образе короля

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«Витория Гимараеш» объявила о переходе полузащитника Рикарду Куарежмы.
36-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Стороны заключили контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.
«Витория Гимараеш» представила своего новичка в образе короля.
Куарежма взял себе десятый игровой номер.
Long Live the KING A Dinastia uaresma começa agora @07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020