Куарежма стал игроком «Витории Гимараеш». Клуб представил его в образе короля

«Витория Гимараеш» объявила о переходе полузащитника Рикарду Куарежмы.

36-летний футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Стороны заключили контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

«Витория Гимараеш» представила своего новичка в образе короля.

Куарежма взял себе десятый игровой номер.