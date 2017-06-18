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Кубок конфедераций. Португалия упустила победу над Мексикой

18 июня 2017, 19:52
23

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии разошлась миром с Мексикой. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Казань Арена», завершилась вничью – 2:2.

Таким образом, команды набрали по одному очку. После первого тура группу А с тремя баллами возглавляет сборная России.

Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

Португалия – Мексика – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Куарежма, 34; 1:1 – Чичарито, 42; 2:1 – Соареш, 86; Морено, 90+1.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Седрик, Моутинью (Адриен Силва, 58), Гомеш, Виллиам Карвалью, Нани (Мартиньш, 58), Куарежма (Андре Силва, 82), Роналду.

Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Дос Сантос, Лайун, Хименес (Перальта, 79), Вела (Дос Сантос, 57), Морено, Эррера, Гуардадо, Чичарито.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Португалия Мексика Куарежма Рикарду Чичарито Соареш Седрик
Комментарии (23)
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acer2003
1497805188
Этот счёт больше всех устраивает сб.России, но в матчах с этими командами ей мало что светит (( .
Португалия и Мексика продемонстрировали отличную игру.Черчесову есть над чем задуматься !
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slavа0508
1497805566
Очень даже интересный матч посмотрел с удовольствием и для нас не плохой результат
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Дмитрий_Kaзаков
1497805597
Тот момент, когда сборная России будет третьей в группе....
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levon_man
1497805621
Первое - отличная игра. Реально игра достойных соперников, с которыми России будет крайне сложно. Но выиграть можно. Будем надеяться. Второе - Результат под нас. Теперь можно и на ничью одну из игр играть
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Vaval
1497805714
Мексика мой фаворит. Очень хочется что бы вышла из групы.
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BarStep
1497805935
Все норм парни! Португалы фигня, пол команды стариков: Нани, Пепе, Куарежма, Роналду..., наши их пешком перебегают... А мексиканцы, те вообще сплошное брооновское движение...
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serhz
1497806682
Третье место опять за нами .
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alex1951
1497807435
Для России - нет слабых соперников, Гадать не будем... Биться надо ...причем все 90 минут....хватило бы сил.
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Базэл
1497808572
К сожалению с нами эти команды 3 очка не упустят.Игра убойная, приятно смотреть, это с Зеландией в дворовой футбол играть.
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Tostao
1497816464
Гусь пел восторженно с экрана, Весь матч во славу Криштиану, Достал пернатый, утомил - Я комментарий отключил!
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