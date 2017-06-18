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    Кубок конфедераций. Португалия упустила победу над Мексикой

    В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии разошлась миром с Мексикой. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Казань Арена», завершилась вничью – 2:2.

    Таким образом, команды набрали по одному очку. После первого тура группу А с тремя баллами возглавляет сборная России.

    Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

    Португалия – Мексика – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Куарежма, 34; 1:1 – Чичарито, 42; 2:1 – Соареш, 86; Морено, 90+1.

    Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Седрик, Моутинью (Адриен Силва, 58), Гомеш, Виллиам Карвалью, Нани (Мартиньш, 58), Куарежма (Андре Силва, 82), Роналду.

    Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Дос Сантос, Лайун, Хименес (Перальта, 79), Вела (Дос Сантос, 57), Морено, Эррера, Гуардадо, Чичарито.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2017 19:52
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 июня 2017, 23:07

      Гусь пел восторженно с экрана,
      Весь матч во славу Криштиану,
      Достал пернатый, утомил -
      Я комментарий отключил!

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июня 2017, 22:28

      Лично для меня это неприятный результат -я ставил на победу сборной Португалии,но для нашей сборной это неплохо.

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 18 июня 2017, 21:13

      О есть ШАНС выйти из группы.С Мексикой поднапрячься,а Португалию знаем смогли же в отборе противостоять.Хотя правда состав другой был.Но все таки есть ШАНС

      0
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    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 июня 2017, 21:02

      уря мы лидеры группы

      0
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      Рейтинг: +11

      Базэл 18 июня 2017, 20:56

      К сожалению с нами эти команды 3 очка не упустят.Игра убойная, приятно смотреть, это с Зеландией в дворовой футбол играть.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 июня 2017, 20:37

      Для России - нет слабых соперников,
      Гадать не будем...
      Биться надо ...причем все 90 минут....хватило бы сил.

      2
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      Рейтинг: +281

      serhz 18 июня 2017, 20:24

      Третье место опять за нами .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 18 июня 2017, 20:23

      Мутко: «Протекающая крыша и сломавшийся лифт на стадионе «Санкт-Петербург»? С каждой игрой будет лучше... Течь!

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 18 июня 2017, 20:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все норм парни! Португалы фигня, пол команды стариков: Нани, Пепе, Куарежма, Роналду..., наши их пешком перебегают... А мексиканцы, те вообще сплошное брооновское движение...

      -5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BarStep 18 июня 2017, 20:18

      Не согласен.... Играли динамично, нацеленно на ворота, кому надо - проявили себя....

      1
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > BarStep 18 июня 2017, 20:49

      полкоманды стариков - чемпионы Европы вообще-то...нашим сборникам очень нужно будет постараться, чтоб выйти из группы...

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > SPACE TRUCKIN 18 июня 2017, 22:27

      Жаль, что в моем комменте не увидели юмор... Могу продолжить: нашу команду возглавляет тренер, который работал в ведущем чемпе Европы; играет Жирков, который целых два года в Челси полировал скамейку; есть Головин, на которого приедет смотреть сам Венгер (говорят); наконец Дзага, которого лет десять каждый год продают в какой нибудь топ-клуб... И так можно продолжать по всему списку...

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > insider_retro 18 июня 2017, 22:29

      Игра конечно же была шикарной... Сейчас не шучу..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BarStep 18 июня 2017, 22:35

      Пардон про юмор.... Очки затмила искромётная заслуженная и долгожданная победа в официальном матче.... Пора рейтинг хотя бы к 50 месту продвигать....

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > BarStep 19 июня 2017, 09:05

      Дзаги нету - сломался дзага....

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      Рейтинг: +55

      Vaval 18 июня 2017, 20:08

      Мексика мой фаворит. Очень хочется что бы вышла из групы.

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