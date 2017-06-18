Кубок конфедераций. Португалия упустила победу над Мексикой

В матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Португалии разошлась миром с Мексикой. Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Казань Арена», завершилась вничью – 2:2.

Таким образом, команды набрали по одному очку. После первого тура группу А с тремя баллами возглавляет сборная России.

Кубок конфедераций. Группа А. 1-й тур

Португалия – Мексика – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Куарежма, 34; 1:1 – Чичарито, 42; 2:1 – Соареш, 86; Морено, 90+1.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейру, Фонте, Седрик, Моутинью (Адриен Силва, 58), Гомеш, Виллиам Карвалью, Нани (Мартиньш, 58), Куарежма (Андре Силва, 82), Роналду.

Мексика: Очоа, Сальседо (Араухо, 67), Рейес, Дос Сантос, Лайун, Хименес (Перальта, 79), Вела (Дос Сантос, 57), Морено, Эррера, Гуардадо, Чичарито.

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