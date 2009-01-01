Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|25 февраля, суббота
|19:00
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|18 тур
|18 февраля, суббота
|19:00
|Хартберг
|1:2
|Штурм
|17 тур
|10 февраля, пятница
|22:30
|Штурм
|1:0
|Рапид
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|1:1
|Штурм
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|16:30
|Альтах
|1:1
|Штурм
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Штурм
|2:1
|Рид
|13 тур
|22 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Штурм
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|3:2
|Вольфсберг
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|2:1
|Тироль
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|0:3
|Штурм
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Штурм
|2:0
|Аустрия Л
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|18:00
|Аустрия К
|0:2
|Штурм
|7 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Штурм
|0:0
|Хартберг
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Рапид
|1:2
|Штурм
|5 тур
|20 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|0:1
|ЛАСК
|4 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Штурм
|4:0
|Альтах
|3 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Рид
|1:1
|Штурм
|2 тур
|30 июля, суббота
|20:30
|Штурм
|2:1
|Зальцбург
|1 тур
|23 июля, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|1:1
|Штурм