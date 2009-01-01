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    Штурм - результаты

    Город Грац
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.sksturm.at
    Стадион ЮПиСи Арена
    Тренер Кристиан Илцер
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		25 февраля, суббота 19:00 Штурм 1:2 Аустрия К
    18 тур
    		18 февраля, суббота 19:00 Хартберг 1:2 Штурм
    17 тур
    		10 февраля, пятница 22:30 Штурм 1:0 Рапид
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 ЛАСК 1:1 Штурм
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 16:30 Альтах 1:1 Штурм
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Штурм 2:1 Рид
    13 тур
    		22 октября, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 Штурм
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 15:30 Штурм 3:2 Вольфсберг
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 15:30 Штурм 2:1 Тироль
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 0:3 Штурм
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Штурм 2:0 Аустрия Л
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 Аустрия К 0:2 Штурм
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Штурм 0:0 Хартберг
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 18:00 Рапид 1:2 Штурм
    5 тур
    		20 августа, суббота 20:30 Штурм 0:1 ЛАСК
    4 тур
    		13 августа, суббота 20:30 Штурм 4:0 Альтах
    3 тур
    		6 августа, суббота 18:00 Рид 1:1 Штурм
    2 тур
    		30 июля, суббота 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
    1 тур
    		23 июля, суббота 20:30 Вольфсберг 1:1 Штурм
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