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Австрия. Бундеслига
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€ 51,60 млн
Штурм - результаты матчей
Грац
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Меркур Арена
Сайт:
http://www.sksturm.at
Тренер:
Фабио Инголич
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Таблица
Лига Европы. 2026/2027
Австрия. Бундеслига. 2026/2027
Лига чемпионов. 2026/2027
Лига Европы. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Австрия. Бундеслига. 2025/2026
Лига чемпионов. 2024/2025
Австрия. Бундеслига. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Австрия. Бундеслига. 2023/2024
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Австрия. Бундеслига. 2022/2023
Лига Европы. 2021/2022
Австрия. Бундеслига. 2021/2022
Австрия. Бундеслига. 2020/2021
Австрия. Бундеслига. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Австрия. Бундеслига. 2018/2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Австрия. Бундеслига. 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Австрия. Бундеслига. 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Австрия. Бундеслига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2014
Австрия. Бундеслига. 2014/2015
Австрия. Бундеслига. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Австрия. Бундеслига. 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Австрия. Бундеслига. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Чемпионат Австрии. 2009/2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
05.11 | 23:00
Штурм
2 : 3
Целе
22.10 | 19:45
Штурм
1 : 0
Марсель
15.10 | 22:00
Борнмут
3 : 0
Штурм
16.09 | 22:00
Штурм
0 : 0
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