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€ 51,60 млн
Штурм - новости команды
Грац
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Меркур Арена
Сайт:
http://www.sksturm.at
Тренер:
Фабио Инголич
Состав
Статистика
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Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
«Штурм» – «Целе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Целе» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Ювентус» потерял очки и другие результаты
22 октября
1
«Штурм» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Штурма» и «Марселя» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Названы сроки восстановления Худякова после страшной травмы
19 октября
Реакция босса «Штурма» на страшную травму Худякова
19 октября
«Локомотив» отреагировал на страшную травму Худякова
18 октября
«Травма очень и очень тяжелая»: подробности перелома Худякова
18 октября
3
Фото
Российский вратарь получил тяжелую травму в Европе
18 октября
4
«Борнмут» – «Штурм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Борнмута» и «Штурма» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Агент Худякова двумя словами отреагировал на интерес «Зенита»
28 сентября
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
28 сентября
12
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
18 сентября
1
Лига Европы. «Милан» проиграл, «Байер» победил и другие результаты
17 сентября
«Штурм» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
7 сентября
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Российский голкипер в Австрии получил повреждение
23 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Трансляция
«Штурм» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Штурм» – «Фенербахче»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
Трансляция
«Фенербахче» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
«Фенербахче» – «Штурм»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
4 августа
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Трансляция
«Хартс» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
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2
3
4
5
Главные новости
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
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