Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
13
3
10
12
4
4
0
0
11
2
9
12
4
4
0
0
11
3
8
12
4
3
1
0
10
2
8
10
4
3
1
0
11
4
7
10
4
3
1
0
4
1
3
10
4
3
0
1
8
1
7
9
4
2
1
1
11
8
3
7
4
2
1
1
5
4
1
7
4
2
1
1
4
3
1
7
4
2
1
1
4
4
0
7
4
2
1
1
8
9
-1
7
4
2
1
1
6
7
-1
7
4
2
0
2
7
4
3
6
4
2
0
2
6
3
3
6
4
2
0
2
5
4
1
6
4
1
3
0
4
3
1
6
4
2
0
2
6
7
-1
6
4
2
0
2
7
9
-2
6
4
1
2
1
9
4
5
5
4
1
2
1
9
6
3
5
4
1
1
2
6
6
0
4
4
1
1
2
6
6
0
4
4
1
1
2
3
6
-3
4
4
1
1
2
5
9
-4
4
4
1
1
2
3
8
-5
4
4
1
0
3
4
6
-2
3
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
1
0
3
4
7
-3
3
4
1
0
3
3
7
-4
3
4
1
0
3
2
6
-4
3
4
1
0
3
6
11
-5
3
4
0
1
3
1
8
-7
1
4
0
1
3
2
10
-8
1
4
0
1
3
2
12
-10
1
4
0
0
4
4
14
-10
0
Команда
1
2
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
2
0
0
7
2
5
6
2
2
0
0
6
2
4
6
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
1
0
7
2
5
4
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
1
0
5
1
4
4
2
1
1
0
6
3
3
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
2
1
0
1
5
3
2
3
2
1
0
1
3
2
1
3
1
1
0
0
3
2
1
3
2
1
0
1
2
1
1
3
2
1
0
1
4
4
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
1
2
-1
3
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
1
0
1
2
4
-2
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
1
1
2
4
-2
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
2
0
1
1
1
5
-4
1
1
0
0
1
0
1
-1
0
2
0
0
2
2
4
-2
0
2
0
0
2
1
5
-4
0
1
0
0
1
0
4
-4
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
2
0
0
2
1
8
-7
0
3
0
0
3
1
9
-8
0
Команда
1
2
4
5
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35
36
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
6
0
6
6
2
2
0
0
6
1
5
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
5
1
4
6
2
2
0
0
5
2
3
6
2
2
0
0
4
2
2
6
2
1
1
0
7
1
6
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
1
1
0
1
0
1
4
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
3
5
-2
4
2
1
0
1
4
1
3
3
2
1
0
1
4
2
2
3
2
1
0
1
3
1
2
3
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
4
3
1
3
2
1
0
1
3
2
1
3
2
1
0
1
5
5
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
3
4
-1
3
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
1
0
1
4
7
-3
3
3
1
0
2
2
5
-3
3
2
0
2
0
2
2
0
2
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
1
1
1
3
-2
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
3
6
-3
0
1
0
0
1
1
4
-3
0
1
0
0
1
0
3
-3
0
2
0
0
2
1
6
-5
0
2
0
0
2
1
7
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире