Рахимич назвал единственную команду РПЛ, способную конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что москвичи могут навязать конкуренцию «Зениту» за титул РПЛ.

«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные – нет.

«Спартак» нет? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности», – сказал босниец.