Рахимич назвал единственную команду РПЛ, способную конкурировать с «Зенитом»

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что москвичи могут навязать конкуренцию «Зениту» за титул РПЛ.
«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные – нет.
«Спартак» нет? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности», – сказал босниец.
- ЦСКА и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
- «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: «Чемпионат»