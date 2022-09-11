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    Рахимич назвал единственную команду РПЛ, способную конкурировать с «Зенитом»

    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич считает, что москвичи могут навязать конкуренцию «Зениту» за титул РПЛ.

    «Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом». Остальные – нет.

    «Спартак» нет? Никто не может. Уровень «Зенита» позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности», – сказал босниец.

    • ЦСКА и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.
    • «Зенит» – чемпион последних 4 сезонов.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:06
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +32

      rewas 8 минут назад

      Рахимичу это очень хочется, а так какой из него из него футболист. И провидец. Заткни свой рот.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +411

      Фитоняшич 48 минут назад

      Хрен вам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      FCSpartakM 1 час назад

      а где у коней стабильность?
      Они даже толком не играли с топами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6625

      sochi-2013 > FCSpartakM 1 час назад

      Они с судьями "играли".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +501

      CSKA №1 > sochi-2013 14 минут назад

      Точно

      0
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      Рейтинг: +501

      CSKA №1 > sochi-2013 14 минут назад

      Как впрочем и Зенитка)))

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