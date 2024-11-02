Рахимич: «В любой команде должен быть такой игрок, как я»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич считает, что команде не хватает футболиста его амплуа.

– Видите в современном ЦСКА жесткача а-ля Рахимич или Понтус Вернблум?

– Мне кажется, таких вообще почти не осталось. Сегодня тренеры предпочитают в опорной зоне более техничных и мобильных полузащитников, которые подключаются в атаку, играют бокс-ту-бокс, от штрафной до штрафной. Наверное, это требования современного футбола. Но мне, например, в «Железничаре» сейчас не хватает такого игрока, каким был я.

Да, футбол меняется, а вместе с ним и тренерские требования. Сегодня все опорники хорошо работают с мячом, любят идти вперeд, но кому-то же нужно и защищаться. Потому что футбол состоит не только из атаки, но и обороны. Таких игроков не хватает. Думаю, и ЦСКА сейчас условный Рахимич пригодился бы. Хотя бы один такой игрок должен быть в любой команде.

Зделар сейчас пытается играть так и временами показывает очень хороший уровень, но он всe-таки чуть другого склада футболист.

Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.

По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.

На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

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