Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Рахимич: «В любой команде должен быть такой игрок, как я»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич считает, что команде не хватает футболиста его амплуа.

    – Видите в современном ЦСКА жесткача а-ля Рахимич или Понтус Вернблум?

    – Мне кажется, таких вообще почти не осталось. Сегодня тренеры предпочитают в опорной зоне более техничных и мобильных полузащитников, которые подключаются в атаку, играют бокс-ту-бокс, от штрафной до штрафной. Наверное, это требования современного футбола. Но мне, например, в «Железничаре» сейчас не хватает такого игрока, каким был я.

    Да, футбол меняется, а вместе с ним и тренерские требования. Сегодня все опорники хорошо работают с мячом, любят идти вперeд, но кому-то же нужно и защищаться. Потому что футбол состоит не только из атаки, но и обороны. Таких игроков не хватает. Думаю, и ЦСКА сейчас условный Рахимич пригодился бы. Хотя бы один такой игрок должен быть в любой команде.

    Зделар сейчас пытается играть так и временами показывает очень хороший уровень, но он всe-таки чуть другого склада футболист.

    • Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.
    • По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.
    • На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Николич: «Мне в ЦСКА сказали, что больших денег на трансферы не будет» 4
    Вердикт ЭСК по удалению Литвинова в матче с ЦСКА 11
    Николич раскрыл, какая проблема российского футбола вызывает у него боль
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730544699
    ОНи и ранее были не во всех командах,а только в тех,кто и становился чемпионами.А сейчас...Вот ЦСКА всё время пытается настаивать на своём праве участвовать в чемпионской гонке,а в средней линии-"конструктивные задохлики",способные,возможно,созидать,но слабые в отборе и борьбе за территориальное пространство.Поэтому и часто фолят (а то и получают жёлтые и красные),в итоге,подводя команду.Поэтому я и не согласен с тем,что так и не нашли место и роль Бистровичу,и сбагривают его в очередной раз.Что,Пьянич,что ли будет бороться в центре мощными физически нападающими соперников???Визуально видно,что как Обляков,так и Файзуллаев-не для завоевания центра поля-у них другие полезные качества и возможности.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 