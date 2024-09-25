Рахимич – о словах Пьянича про Россию: «Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич встал на защиту потенциального новичка армейцев Миралема Пьянича.

Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» осенью 2022 года выступал против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«В начале всего, что происходило между Россией и Украиной, в Европе было только одно мнение. Наверное, было влияние общего политического настроения в Европе.

Политики везде оказывают влияние, в том числе и на игроков, и на общество в целом. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво.

Думаю, никто в Боснии против России ничего плохого не имеет, все хорошо относятся. Сами знаете, что никаких проблем нет.

Очень много игроков приезжали и работали в России, это были люди из Боснии, бывшей Югославии. Поэтому отношение очень хорошее и теплое», – сказал Рахимич.