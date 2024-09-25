Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Рахимич – о словах Пьянича про Россию: «Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»

    Рахимич – о словах Пьянича про Россию: «Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»

    Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич встал на защиту потенциального новичка армейцев Миралема Пьянича.

    • Бывший футболист «Барселоны» и «Ювентуса» осенью 2022 года выступал против матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    «В начале всего, что происходило между Россией и Украиной, в Европе было только одно мнение. Наверное, было влияние общего политического настроения в Европе.

    Политики везде оказывают влияние, в том числе и на игроков, и на общество в целом. Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво.

    Думаю, никто в Боснии против России ничего плохого не имеет, все хорошо относятся. Сами знаете, что никаких проблем нет.

    Очень много игроков приезжали и работали в России, это были люди из Боснии, бывшей Югославии. Поэтому отношение очень хорошее и теплое», – сказал Рахимич.

    • Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1».
    • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

    Новости по теме
    Генич – об антироссийских высказываниях Пьянича в 2022 году: «Сейчас он переобулся» 5
    Каррера объяснил, чем полезен для России трансфер Пьянича в ЦСКА 1
    Первая тренировка Пьянича в ЦСКА 5
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 20:55
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1727295473
    Получил контракт я-БРАВО! Размышляю ныне здраво...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+