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    «Ливаковичу еще далеко до Акинфеева». Рахимич – о вратарях

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич сравнил вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича и экс-голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

    – Серия пенальти сборной Хорватии – это какое‑то футбольное чудо. Почему так происходит?

    – Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет.

    Ливакович – один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира.

    Хорват и голкипер сборной Марокко [Яссин Буну] будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.

    – С Игорем Акинфеевым можешь сравнить хорвата?

    – Конечно! Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9640

      САДЫЧОК 10 минут назад

      Ливакович намного сильнее и круче !

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      Рейтинг: +12101

      Вомбат 1 час назад

      Труднго сравнивать. Акинфеев на дистанции показал высокий средний уровень игры, а Ливакович - сейчас играет лучше, чем раньше. Зато у Акинфеева были провальные матчи, причем важнейшие, а у Ливаковича таковых не припомню.

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      Рейтинг: +12125

      ВетеR 1 час назад

      да ужжжж
      ответ за игорем котофеевым, о том, что рахимич лучше Мальдини

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