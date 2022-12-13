«Ливаковичу еще далеко до Акинфеева». Рахимич – о вратарях

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич сравнил вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича и экс-голкипера сборной России Игоря Акинфеева.

– Серия пенальти сборной Хорватии – это какое‑то футбольное чудо. Почему так происходит?

– Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет.

Ливакович – один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира.

Хорват и голкипер сборной Марокко [Яссин Буну] будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.

– С Игорем Акинфеевым можешь сравнить хорвата?

– Конечно! Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева.

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