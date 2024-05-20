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    Назван расширенный состав сборной Хорватии на Евро-2024

    Тренерский штаб сборной Хорватии определился с предварительной заявкой на чемпионат Европы-2024.

    В нее вошли 35 футболистов. Позднее главный тренер Златко Далич отсеет 9 игроков.

    Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»);

    Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Майер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб);

    Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

    Резервный список: Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук»), Петар Сучич («Динамо» Загреб).

    • Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
    • Хорватия сыграет в группе B с Испанией, Италией и Албанией.

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    Источник: сайт Хорватского футбольного союза

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1716229509
    ...интересно на ЧЕ посмотреть на хорватов. Есть из кого тренеру выбирать...
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