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Элвир Рахимич
Новости
Элвир Рахимич - новости
Завершил карьеру
4 апреля 1976 (50)
#25 | Полузащитник
191 см | 80 кг
Босния и Герцеговина
Статистика
Новости
Публикации
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
31 августа
1
Легенда ЦСКА Рахимич хочет вернуться в Россию
26 июля
5
Рахимич определил лучший клуб и лучшего тренера России
5 июля
1
Рахимич оценил трансфер Кисляка в «ПСЖ»
13 июня
3
Экс-легионер ЦСКА – о работе Семака: «Дилетанты или завистники могут говорить что угодно»
22 января
2
Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры
2025.06.15 22:15
2
Макелеле сыграет за сборную европейских звезд в Москве в честь юбилея победы ЦСКА в Кубке УЕФА
2025.04.29 14:33
Рахимич: «Пьянич не ожидал, что РПЛ так хороша»
2025.01.10 21:41
2
Рахимич: «Буду в Москве – обязательно зайду на кофе к папе Гинеру»
2024.11.04 11:09
Рахимич: «В любой команде должен быть такой игрок, как я»
2024.11.02 13:25
Рахимич ответил, до какого возраста может играть Акинфеев
2024.11.02 11:35
3
Рахимич объяснил, почему покинул Россию спустя 25 лет
2024.11.02 10:30
1
Рахимич: «Всем надоела гегемония «Зенита»
2024.11.02 08:41
6
Рахимич: «Надеюсь, Головин будет в «Реале» на месте Модрича»
2024.11.02 08:27
1
Пьянич рассказал, почему болел за ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2005
2024.11.01 21:55
1
Рахимич – о словах Пьянича про Россию: «Сейчас Миралем мыслит абсолютно здраво»
2024.09.25 20:55
Рахимич может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Первой лиге
2023.12.19 14:38
Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА
2023.11.09 13:58
3
Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»
2023.11.03 11:57
Только 3 легионера выигрывали чемпионат России 5 раз
2023.05.08 18:54
4
Рахимич назвал сборную, которая больше всего впечатлила его на ЧМ-2022
2022.12.13 17:17
«Ливаковичу еще далеко до Акинфеева». Рахимич – о вратарях
2022.12.13 16:28
4
Рахимич спрогнозировал, кто сыграет в финале ЧМ-2022
2022.12.13 15:37
Рахимич оценил старт ЦСКА в сезоне РПЛ
2022.09.13 16:52
2
Рахимич: «РПЛ сейчас не та, что раньше»
2022.09.13 15:05
1
Рахимич назвал единственную команду РПЛ, способную конкурировать с «Зенитом»
2022.09.11 16:06
8
Рахимич: «В любой момент буду рад вернуться в ЦСКА»
2021.04.22 22:46
1
Олич хочет видеть Рахимича в тренерском штабе ЦСКА
2021.04.22 21:50
1
Фото
«Легенда». ЦСКА поздравил Рахимича с юбилеем
2021.04.04 14:57
2
Олич – о Красиче и Рахимиче в ЦСКА: «Пока не разговаривали. Поговорим в конце сезона»
2021.03.24 18:54
1
2
3
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