Рахимич назвал сборную, которая больше всего впечатлила его на ЧМ-2022

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о результатах сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

– Какая сборная больше всего впечатлила на чемпионате мира?

– Марокко. Они здорово играют, удивили вообще весь мир, не только меня.

У них есть шансы попасть в финал, хотя это будет сложно – соперник очень серьезный.

– Что они делают такого, чего не удается другим командам?

– Игровая дисциплина. Этого не хватило многим сборным на чемпионате мира. Они отдаются на поле не на 100%, а на 110.

За счeт дисциплины и сумасшедшей самоотдачи добиваются результата. И, конечно, не обходится без фарта.

Удачу надо заслужить, и марокканцы смогли поймать ее за хвост. При этом команда обладает высочайшим мастерством, многие футболисты играют в сильных клубах Европы.

Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.

Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.

Полуфинал с Францией состоится в среду, 14 декабря, в 22:00 мск.

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