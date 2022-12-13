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    Рахимич назвал сборную, которая больше всего впечатлила его на ЧМ-2022

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич высказался о результатах сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре.

    – Какая сборная больше всего впечатлила на чемпионате мира?

    – Марокко. Они здорово играют, удивили вообще весь мир, не только меня.

    У них есть шансы попасть в финал, хотя это будет сложно – соперник очень серьезный.

    – Что они делают такого, чего не удается другим командам?

    – Игровая дисциплина. Этого не хватило многим сборным на чемпионате мира. Они отдаются на поле не на 100%, а на 110.

    За счeт дисциплины и сумасшедшей самоотдачи добиваются результата. И, конечно, не обходится без фарта.

    Удачу надо заслужить, и марокканцы смогли поймать ее за хвост. При этом команда обладает высочайшим мастерством, многие футболисты играют в сильных клубах Европы.

    • Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.
    • Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.
    • Полуфинал с Францией состоится в среду, 14 декабря, в 22:00 мск.

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    Источник: «Матч ТВ»

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