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    Рахимич: «РПЛ сейчас не та, что раньше»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об уровне чемпионата России.

    «Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали.

    Сейчас, как мне кажется, даже если приглашают игроков – это не тот уровень. Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», – заявил Рахимич.

    • Босниец играл в России с 1999 по 2014 год.
    • Сначала он выступал за «Анжи», а в 2001-м перешел в ЦСКА.
    • С 2015 года Рахимич работает в академии московского клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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