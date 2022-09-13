Рахимич: «РПЛ сейчас не та, что раньше»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об уровне чемпионата России.
«Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали.
Сейчас, как мне кажется, даже если приглашают игроков – это не тот уровень. Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», – заявил Рахимич.
- Босниец играл в России с 1999 по 2014 год.
- Сначала он выступал за «Анжи», а в 2001-м перешел в ЦСКА.
- С 2015 года Рахимич работает в академии московского клуба.
Источник: «Чемпионат»