Рахимич: «РПЛ сейчас не та, что раньше»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об уровне чемпионата России.

«Сложно говорить, упал ли уровень РПЛ. Когда я играл, в Россию приглашали и могли приглашать игроков другого уровня, они приезжали.

Сейчас, как мне кажется, даже если приглашают игроков – это не тот уровень. Наверное, можно сказать, что лига в России сейчас не та, что раньше», – заявил Рахимич.