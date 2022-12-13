Рахимич спрогнозировал, кто сыграет в финале ЧМ-2022

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич назвал команды, которые ожидает увидеть в финале чемпионата мира-2022.

«Думаю, нас ждет повторение финала чемпионата мира в России – Франция против Хорватии.

Многие хотели бы увидеть Марокко в финале – это было бы красиво. Но французы более мастеровитые и более сильные, раз они добрались до полуфинала, то точно не упустят шанса во второй раз подряд выйти в финал.

Мне нравится, как играет Месси, как показывает себя сборная Аргентины. Но Хорватия мне ближе. Это мои ребята – балканцы», – сказал Рахимич.

Аргентина и Хорватия сыграют сегодня.

Завтра встретятся Франция и Марокко.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

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