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    Рахимич оценил старт ЦСКА в сезоне РПЛ

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич доволен результатами московской команды в сезоне-2022/23.

    – Молодцы, что обыграли «Краснодар». Вообще, команда хорошо идет, отлично играет. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

    – Как бы вы оценили трансферную кампанию ЦСКА?

    – Пока нормально, все показывают себя, играют на хорошем уровне. Это касается Зделара, и Гайича, и других. Самое важное, что они показывают результат за ЦСКА.

    – Нравится ли вам Федотов?

    – Владимир Валентинович очень хороший тренер. Думаю, ЦСКА нашел правильного человека, который будет приносить команде результат. Положение в турнирной таблице – показатель его работы.

    • ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1831

      lek! 1 час назад

      ЦСКА не плох на старте , давно такими их не видел . Федотов просто молодец.

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