Рахимич оценил старт ЦСКА в сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич доволен результатами московской команды в сезоне-2022/23.

– Молодцы, что обыграли «Краснодар». Вообще, команда хорошо идет, отлично играет. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.

– Как бы вы оценили трансферную кампанию ЦСКА?

– Пока нормально, все показывают себя, играют на хорошем уровне. Это касается Зделара, и Гайича, и других. Самое важное, что они показывают результат за ЦСКА.

– Нравится ли вам Федотов?

– Владимир Валентинович очень хороший тренер. Думаю, ЦСКА нашел правильного человека, который будет приносить команде результат. Положение в турнирной таблице – показатель его работы.