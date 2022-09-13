Рахимич оценил старт ЦСКА в сезоне РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич доволен результатами московской команды в сезоне-2022/23.
– Молодцы, что обыграли «Краснодар». Вообще, команда хорошо идет, отлично играет. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше.
– Как бы вы оценили трансферную кампанию ЦСКА?
– Пока нормально, все показывают себя, играют на хорошем уровне. Это касается Зделара, и Гайича, и других. Самое важное, что они показывают результат за ЦСКА.
– Нравится ли вам Федотов?
– Владимир Валентинович очень хороший тренер. Думаю, ЦСКА нашел правильного человека, который будет приносить команде результат. Положение в турнирной таблице – показатель его работы.
- ЦСКА идет на 2-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»