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    Олич – о Красиче и Рахимиче в ЦСКА: «Пока не разговаривали. Поговорим в конце сезона»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб Милоша Красича и Элвера Рахимича.

    «Пока никаких разговоров не было. В конце сезона мы посидим и поговорим, что и как будет дальше», – цитирует Олича пресс-служба клуба.

    • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.
    • 36-летний Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
    • 44-летний Рахимич играл за московский клуб с 2001 по 2014-й год.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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