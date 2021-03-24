Олич – о Красиче и Рахимиче в ЦСКА: «Пока не разговаривали. Поговорим в конце сезона»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможном возвращении в московский клуб Милоша Красича и Элвера Рахимича.

«Пока никаких разговоров не было. В конце сезона мы посидим и поговорим, что и как будет дальше», – цитирует Олича пресс-служба клуба.

Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко .

. 36-летний Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.

44-летний Рахимич играл за московский клуб с 2001 по 2014-й год.

Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в России, но и в Европе»