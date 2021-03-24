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  • Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в России, но и в Европе»

Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в России, но и в Европе»

24 марта 2021, 18:24
10

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями после возвращения в московский клуб.

«Рад вернуться в Москву, но главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хотелось бы, чтобы мы были на вершине не только в России, но и в Европе.

Очень много людей, которые работали в клубе в моe время, до сих пор здесь. Было приятно всех увидеть. Особенно Игоря Акинфеева, который был молодым вратарем, а сейчас уже опытный игрок, сделавший отличную карьеру», – сказал Олич в интервью клубной пресс-службе.

  • ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

Олич: «Это мой дом, мой клуб. Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»

Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (10)
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житель СПб
1616599857
Очень много слов на старте. Слова лучше слышатся после дела.
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nik55
1616601820
хотеть и сделать это разные вещи ---а пока ты никто
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Боцман59rus
1616602047
Если офсайды отменят, может будете
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sochi-2013
1616603315
Комментарий удален.
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GM
1616603850
красно-белые и голубые набежали коментить - очаровательно просто :)
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Hektor 84
1616605472
Ну где же болела коней Владимир? Который нам тут рассказывал что только в Спартаке новички руководству могут жопу нализывать!
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paracetamol
1616613936
Этот дубак добьет команду.
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zigbert
1616671679
Красивые слова. Но с такими заявлениями сейчас лучше повременить.
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