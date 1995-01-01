Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в России, но и в Европе»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями после возвращения в московский клуб.

    «Рад вернуться в Москву, но главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хотелось бы, чтобы мы были на вершине не только в России, но и в Европе.

    Очень много людей, которые работали в клубе в моe время, до сих пор здесь. Было приятно всех увидеть. Особенно Игоря Акинфеева, который был молодым вратарем, а сейчас уже опытный игрок, сделавший отличную карьеру», – сказал Олич в интервью клубной пресс-службе.

    • ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

    Олич: «Это мой дом, мой клуб. Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9103

      Hektor 84 2 минуты назад

      Ну где же болела коней Владимир? Который нам тут рассказывал что только в Спартаке новички руководству могут жопу нализывать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -228

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 17 минут назад

      Началось! Конюшня в ЛЕ опозорилась на всю Россию,где их имели во все щели что есть!!! ахахахах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      GM 29 минут назад

      красно-белые и голубые набежали коментить - очаровательно просто :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21409

      Боцман59rus 59 минут назад

      Если офсайды отменят, может будете

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5612

      nik55 1 час назад

      хотеть и сделать это разные вещи ---а пока ты никто

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      GM > nik55 28 минут назад

      от ноунейма с ником nik55 это звучит особенно сильно ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5913

      житель СПб 1 час назад

      Очень много слов на старте. Слова лучше слышатся после дела.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83776
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru