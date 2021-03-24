Олич: «Хочу, чтобы ЦСКА был на вершине не только в России, но и в Европе»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился эмоциями после возвращения в московский клуб.

«Рад вернуться в Москву, но главное, чтобы вернулся тот ЦСКА, которого ждут все болельщики. Хотелось бы, чтобы мы были на вершине не только в России, но и в Европе.

Очень много людей, которые работали в клубе в моe время, до сих пор здесь. Было приятно всех увидеть. Особенно Игоря Акинфеева, который был молодым вратарем, а сейчас уже опытный игрок, сделавший отличную карьеру», – сказал Олич в интервью клубной пресс-службе.

ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

Олич: «Это мой дом, мой клуб. Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»