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    Олич: «Это мой дом, мой клуб. Хочу вернуть ЦСКА на те позиции, где он должен быть»

    Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал назначение в московский клуб.

    «Мы контактировали с клубом много лет как друзья. Но разговоры о том, чтобы я стал главным тренером, начались лишь несколько дней назад. Обсудили мое видение, мое мнение о команде. И сегодня я здесь. Очень рад вернуться.

    Это мой клуб, мой дом. Хочу побеждать с ЦСКА, чтобы вернуть клуб на те позиции, где он должен быть. Не только я: весь штаб, игроки хотят этого. Буду отдавать всего себя. Впереди много работы.

    Мы пока не говорили о конкретных задачах. Но я сам себе говорю, что сразу надо настраиваться на победу в каждом матче. Так надо думать, так надо строить работу.

    В этом сезоне осталось не слишком много времени, чтобы привить ту систему игры, которую я хочу видеть. Но мы будем работать вместе с клубом, чтобы выигрывать», – приводит слова Олича клубная пресс-служба.

    • ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
    • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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