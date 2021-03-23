Олич обратился к футболистам ЦСКА на русском языке

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич произнес приветственную речь на своей первой тренировке.

Хорватский специалист, игравший за московскую команду с 2003 по 2006 год, обратился к футболистам на русском языке.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришeл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич.

ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.