Олич обратился к футболистам ЦСКА на русском языке

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич произнес приветственную речь на своей первой тренировке.
Хорватский специалист, игравший за московскую команду с 2003 по 2006 год, обратился к футболистам на русском языке.
«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришeл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич.
- ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
- Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.
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Источник: Инстаграм ЦСКА