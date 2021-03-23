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Олич обратился к футболистам ЦСКА на русском языке

23 марта 2021, 17:57
7

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич произнес приветственную речь на своей первой тренировке.

Хорватский специалист, игравший за московскую команду с 2003 по 2006 год, обратился к футболистам на русском языке.

«Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришeл в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо», – сказал Олич.

  • ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Олич сменил на посту тренера команды Виктора Гончаренко.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Олич Ивица
Комментарии (7)
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sochi-2013
1616518260
Х,З., но надо что-то делать с нашим футболом. Пусть пробует. Сам носился по полю (правда иногда как всадник без головы )) ) без отдыха, так может и ЭТИХ заставит, и кто выдержит, поднимется на уровень, о котором говорят наши Головин и Миранчук.
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Mariner
1616519002
И Красича ещё нужно в догонку в помощники.
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alex1951
1616519228
Что он делал в сб.Хорватии? Расскажите ,как о тренере.... Хороший игрок и коуч - разные вещщи.... Полагаем,что за 4 года доведет Красную Армию до ФНЛ))))))))))
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Ловкий Бубен
1616524679
Очень редко хорошие игроки становятся хорошими тренерами, но всё равно удачи ЦСКА !
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sashayunpopov
1616532701
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Hektor 84
1616537400
А что тут удивительного? Я бы удивился если бы он к футболистам обратился на армянском языке.
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