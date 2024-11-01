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    • Пьянич рассказал, почему болел за ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2005

    Пьянич рассказал, почему болел за ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2005

    Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич раскрыл подробности общения с Элвером Рахимичем и вспомнил, как болел за армейцев из-за боснийца в их составе.

    - В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, в команде играл Рахимич. Поддерживали ли боснийцы нашу команду в том финале?

    – Конечно, они всегда поддерживают своих, где бы те не играли. Мы все тогда болели за Рахимича, и я был очень рад, что он смог выиграть такой большой трофей с клубом. Это топ-достижение!

    – Какие советы дал тебе Элвер перед переходом в наш клуб? Мы знаем, что вы созванивались.

    – Да, все верно, мы разговаривали с ним о клубе, городе и многом другом. Он рассказал мне все самое лучшее, потому что провел в России больше десяти лет.

    В нашем диалоге Элвер подтвердил мне, как обстоит все на самом деле.

    • 34-летний Пьянич в ЦСКА с сентября.
    • Он сделал 1 ассист в 5 матчах.
    • Босниец играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: сайт ЦСКА

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    01.11.2024 21:55
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1730491944
    А он точно футболист ? У него же талант . Литературный (пропадает почём зря) .
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    BRO_football
    1730497008
    Ну и что Рахимич мог посоветовать? С того момента, когда он был в ЦСКА, кардинально многое поменялось и его советы уже не работают
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