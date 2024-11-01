Пьянич рассказал, почему болел за ЦСКА в финале Кубка УЕФА-2005

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич раскрыл подробности общения с Элвером Рахимичем и вспомнил, как болел за армейцев из-за боснийца в их составе.

- В 2005 году, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, в команде играл Рахимич. Поддерживали ли боснийцы нашу команду в том финале?

– Конечно, они всегда поддерживают своих, где бы те не играли. Мы все тогда болели за Рахимича, и я был очень рад, что он смог выиграть такой большой трофей с клубом. Это топ-достижение!

– Какие советы дал тебе Элвер перед переходом в наш клуб? Мы знаем, что вы созванивались.

– Да, все верно, мы разговаривали с ним о клубе, городе и многом другом. Он рассказал мне все самое лучшее, потому что провел в России больше десяти лет.

В нашем диалоге Элвер подтвердил мне, как обстоит все на самом деле.

34-летний Пьянич в ЦСКА с сентября.

Он сделал 1 ассист в 5 матчах.

Босниец играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE