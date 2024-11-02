Рахимич: «Всем надоела гегемония «Зенита»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич устал от гегемонии «Зенита» в РПЛ.

«Не только мне – всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и прочим командам, которые на что-то претендуют. Но «Зенит» из года в год берeт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», – сказал Рахимич.

«Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.

В мае команда отпразднует 100-летие.

Сейчас «Зенит» занимает 2-е место.

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