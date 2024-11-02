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    Рахимич: «Всем надоела гегемония «Зенита»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич устал от гегемонии «Зенита» в РПЛ.

    «Не только мне – всем эта гегемония «Зенита» надоела. ЦСКА, «Спартаку», «Локомотиву» и прочим командам, которые на что-то претендуют. Но «Зенит» из года в год берeт золото, подтверждая реноме лучшей команды России. Результат обмануть невозможно», – сказал Рахимич.

    • «Зенит» выиграл 6 сезонов РПЛ подряд.
    • В мае команда отпразднует 100-летие.
    • Сейчас «Зенит» занимает 2-е место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 08:41
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    Комментарии (11)
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    baggio80
    1730526681
    Да всем пофиг на гегемонию зенита всем надоела все дозволенность зенита с его карманным рфс и раздачей на лево и на право паспортов
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1730527836
    Аа, поэтому Зенит в каждом матче начали ззасуживать, а команды из москвабада тянуть.
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    DMитрий
    1730538216
    Поэтому я уезжаю из России спустя 25 лет.
    Ответить
    Лицом_на_клаве
    1730541185
    В прошлом сезоне Зенит предлагал чемпионство. Нате, берите! Нет не смогли.
    Ответить
    Айболид
    1730544668
    Устал ? Ну пусть отдохнёт .
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    Plyash
    1730551014
    Поэтому и родилась замечательная кричалка - "Зенит позор Российского футбола." Аббревиатура - ЗПРФ.
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