Рахимич: «Буду в Москве – обязательно зайду на кофе к папе Гинеру»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич с уважением высказался о президенте клуба Евгении Гинере.

«Гинер остаeтся в клубе. Он до сих пор наш любимый президент. Папа нам всем! Я надеюсь, мы всe-таки увидим ещe ЦСКА там, где он должен быть всегда, – на первом месте. И команда снова будет радовать нас всех трофеями. А Гинер такой человек, что у него других целей и быть не может.

Когда приеду в Москву, обязательно зайду в клуб, к папе. Попьeм с ним кофе, как раньше, поговорим – о футболе и не только. Гинер всегда может дать хороший совет.

Он один такой. Гинер – молодец, большое уважение к нему, – сказал Рахимич.

Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.

По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.

На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

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