Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Рахимич: «Буду в Москве – обязательно зайду на кофе к папе Гинеру»

    Рахимич: «Буду в Москве – обязательно зайду на кофе к папе Гинеру»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич с уважением высказался о президенте клуба Евгении Гинере.

    «Гинер остаeтся в клубе. Он до сих пор наш любимый президент. Папа нам всем! Я надеюсь, мы всe-таки увидим ещe ЦСКА там, где он должен быть всегда, – на первом месте. И команда снова будет радовать нас всех трофеями. А Гинер такой человек, что у него других целей и быть не может.

    Когда приеду в Москву, обязательно зайду в клуб, к папе. Попьeм с ним кофе, как раньше, поговорим – о футболе и не только. Гинер всегда может дать хороший совет.

    Он один такой. Гинер – молодец, большое уважение к нему, – сказал Рахимич.

    • Рахимич выступал за «Анжи», ЦСКА.
    • По окончании карьеры Элвир работал в академии ЦСКА.
    • На счету Рахимича 40 матчей за Боснию и Герцеговину.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Рахимич: «В любой команде должен быть такой игрок, как я» 1
    Рахимич ответил, до какого возраста может играть Акинфеев 5
    Рахимич объяснил, почему покинул Россию спустя 25 лет 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 11:09
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 