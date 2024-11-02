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    Рахимич ответил, до какого возраста может играть Акинфеев

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о спортивном долголетии вратаря команды Игоря Акинфеева.

    «Вообще не удивлeн его спортивным долголетием. Акинфеев – легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик – большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему ещe долго защищать цвета родного клуба. Он ещe долго может играть. А главное – может много дать ЦСКА.

    Да, ему уже 39-й год идeт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всe зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещe не один год будет радовать наших болельщиков», – сказал Рахимич.

    • Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 2003 году.
    • Игорь достиг отметки в 70 тысяч минут за клуб.
    • С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.11.2024 11:35
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    Комментарии (5)
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    pasha-ansh@mail.ru
    1730537383
    не представляю ЦСКА без Игоря, Тороп хорош, дай бог станет такой же легендой армейцев
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    Интерес
    1730538185
    Пусть играет,сколько пользу приносит.Хотя чем талантливее сменщик,тем сложнее принимать правильное решение.Год-два будет относительно бесконфликтно,а потом что-то решать придётся всё равно.Хорошо,если он сделает это сам,видя,что смена дозрела,а не покатилась вниз,как часто бывает у нас.
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    Борис34684
    1730539686
    В корне не согласен, пора Игорьку на покой и дать очень перспективному пареньку занять створ ворот. Пока парень не пересидел, не возможно годами держать форму на вторых ролях, в угоду рекордам пенсионера.
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