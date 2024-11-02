Рахимич ответил, до какого возраста может играть Акинфеев

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о спортивном долголетии вратаря команды Игоря Акинфеева.

«Вообще не удивлeн его спортивным долголетием. Акинфеев – легенда! Один из величайших игроков в истории ЦСКА. Фурик – большой профессионал. Поэтому до сих пор держит уровень на тренировках и в играх. Желаю ему ещe долго защищать цвета родного клуба. Он ещe долго может играть. А главное – может много дать ЦСКА.

Да, ему уже 39-й год идeт. Ничего страшного! Надеюсь, хотя бы до 40 лет дотянет. А может, и до 45! Тут всe зависит от самочувствия. Дай бог ему здоровья! Надеюсь, он ещe не один год будет радовать наших болельщиков», – сказал Рахимич.

Акинфеев дебютировал в ЦСКА в 2003 году.

Игорь достиг отметки в 70 тысяч минут за клуб.

С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА.

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