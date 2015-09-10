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    • Кротов: «Моя задача – вспомнить, как играть на флангах атаки»

    Кротов: «Моя задача – вспомнить, как играть на флангах атаки»

    Новичок «Уфы» Вячеслав Кротов рассказал о методах работы Игоря Колыванова и о своем месте на поле. По его мнению, тренерские методы Колыванова похожи на принципы других специалистов.

    «Отличия незначительные. Здесь больше беговой работы, упор на физическую подготовку. Играли товарищеский матч под нагрузками даже после двухразовых тренировок», – говорит Кротов.

    Нападающему приходится заново привыкать к игре на фланге.

    «Последние полтора-два года я постоянно выступал на позиции центрального нападающего, а до этого играл именно на флангах атаки. Ближайшая задача сейчас – вспомнить, как это делается, заново приноровиться».

    Полное интервью с Кротовым, а также с Игорем Колывановым и Игорем Безденежных можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 22:56
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