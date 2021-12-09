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    Александр Кротов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Кротов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 мая 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Волгарь 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2011 Волгарь 1 : 0 ЦСКА
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