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  • Мурзагулов – о дисквалификации Кротова на три матча: «Согласен с решением КДК. Фол на Шиманьски выглядел ужасающе»

Мурзагулов – о дисквалификации Кротова на три матча: «Согласен с решением КДК. Фол на Шиманьски выглядел ужасающе»

9 декабря 2021, 18:59
2

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника Вячеслава Кротова на три матча за фол на хавбеке «Динамо» Себастьяне Шиманьски в матче 17-го тура РПЛ.

«Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым.

Я полностью согласен с решением КДК. Фол Кротова выглядел просто ужасающе. Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шиманьски не закончил с футболом после этого.

Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя», — сказал Мурзагулов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Шиманьски Себастьян Кротов Александр
Комментарии (2)
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portero
1639070099
Хотел слегка срубить, а получилось "как тренер учил"....
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FanatSerj
1639079984
Ух ты надо же, прям меня послушали )) Ну на этой недели прям праздник какой то ))
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