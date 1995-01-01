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    Мурзагулов – о дисквалификации Кротова на три матча: «Согласен с решением КДК. Фол на Шиманьски выглядел ужасающе»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать полузащитника Вячеслава Кротова на три матча за фол на хавбеке «Динамо» Себастьяне Шиманьски в матче 17-го тура РПЛ.

    «Безусловно, Слава не хотел нанести Себастьяну серьезную травму. Наш игрок в пылу борьбы не рассчитал траекторию подката. Результат отбора мяча получился действительно очень некрасивым.

    Я полностью согласен с решением КДК. Фол Кротова выглядел просто ужасающе. Я вздрогнул, когда увидел это нарушение. Первое, о чем я подумал, — как бы Шиманьски не закончил с футболом после этого.

    Получилось максимально неудачно. Славе нужно учиться контролировать свои эмоции. На такой риск в следующий раз идти нельзя», — сказал Мурзагулов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +55006

      portero 32 минуты назад

      Хотел слегка срубить, а получилось "как тренер учил"....

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      Рейтинг: +26386

      пьяныйхоровод 49 минут назад

      -"К-к-кк-кккротов " .

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