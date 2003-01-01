Гончаренко: «Убрал Безденежных из состава «Уфы», когда у него зазвонил телефон на теории. В ЦСКА такое было с Кучаевым»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, за какой проступок может убрать футболиста из состава на предстоящий матч.

«Считаю, у меня прямые отношения с командой. Могу даже такой пример привести: однажды прилетели с «Уфой» на кубковый матч в Грозный, и на установке у Безденежных зазвонил телефон. У меня моментально планка упала. Безденежных – в составе. Я ему: «Вон отсюда!» Он: «Михалыч, да это...» Отвечаю: «Чтобы я тебя не видел!»

И он, как оплеванный, уходит. Зачеркиваю на флипчарте Безденежных: «Ваньек, играешь ты!» Уже в ЦСКА однажды так же выгнал Кучаева.

Сейчас на теорию телефон я или не беру вообще, или выключаю. А недавно поставил на беззвучный. Но, оказывается, в вайбере звук остается, независимо от режима. И у меня зазвонил телефон. Понимаю – косяк. Все смолчали. Теорию довел до конца.

Подходит Набабкин: «Михалыч, а вы не в курсе, чей это телефон?» Говорю: «Наба, не компостируй мозги». На следующий день после игры построил команду: «Ребят, я знаю правила. Я оштрафован. Вот стоят врачи, и они сейчас объявят мне, что надо купить. И это будет довольно серьезная сумма. Вот определяются», – сказал Гончаренко.